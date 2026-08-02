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Haberler Galatasaray Galatasaray - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşıyor. 2 Ağustos Pazar günü İstanbul'da RAMS Park'ın ev sahipliğinde oynanacak dev mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Galatasaray hazırlık maçı canlı izle şifresiz mi?", "GS - Rennes maçı tv100 canlı yayın frekans bilgileri" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray'ın 4. hazırlık maçı saat bilgisi, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 08:54
Galatasaray - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Yurt dışı kamp etabını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık maçında Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesinde taraftarlar ve futbol tutkunları arama motorlarında "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Galatasaray hazırlık maçı şifresiz mi?" ve "Galatasaray Rennes maçı canlı izle linki" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Rennes karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve şifresiz izleme detayları...

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. Galatasaray - Rennes maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da canlı izlenebilecek.

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