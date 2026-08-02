Süper Lig ve Avrupa kulvarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Yurt dışı kamp etabını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık maçında Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesinde taraftarlar ve futbol tutkunları arama motorlarında "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Galatasaray hazırlık maçı şifresiz mi?" ve "Galatasaray Rennes maçı canlı izle linki" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Rennes karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve şifresiz izleme detayları...

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. Galatasaray - Rennes maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da canlı izlenebilecek.

GALATASARAY-RENNES HAZIRLIK MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ