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Haberler Galatasaray Tarihi sezon

Tarihi sezon

Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, kulübün Youtube kanalına özel açıklamalar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Tarihi sezon

Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, kulübün Youtube kanalına özel açıklamalar yaptı. Deneyimli stoper, üst üste beşinci şampiyonluğu hedeflediklerini kaydederek, "Bana göre en zor sezon bu sezon olacak. Çünkü şampiyon olursak çok uzun yıllar boyunca konuşulacak tarihi bir başarıya imza atacağız. Kaptan olarak da bunu takım arkadaşlarıma sürekli anlatıyorum. Bu sezonun ne kadar zor geçeceğini hem saha içinde hem de saha dışında bizi bekleyen zorlukları sürekli konuşuyoruz" dedi. Takım içerisindeki atmosferi anlatan Abdülkerim, "Gerçekten bir aile gibiyiz. O yüzden gelen herkes kısa sürede aramıza adapte oluyor. Kimse zorluk yaşamıyor. Hazırlık sürecimizi çok iyi değerlendiriyoruz. Çok kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Şu an yükleme dönemindeyiz. İki hazırlık maçı da oynadık" ifadelerini kullandı.

LESLEY ÇOK KALİTELİ İSİM

Yeni transfer Lesley Ugochukwu'dan bahseden Abdülkerim Bardakcı, övgü dolu açıklamalar yaptı. Tecrübeli savunma oyuncusu "Lesley çok kaliteli bir futbolcu. Aynı zamanda karakter olarak da çok düzgün bir insan. O yüzden alışma süreci de oldukça kısa sürdü" diye konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

A Milli Takımımız ile Dünya Kupası'na katılmanın gururunu yaşadığını aktaran Abdülkerim "Dünya Kupası benim çocukluk hayalimdi. Futbolu bu kadar seven bir ülkenin Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda sürekli bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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