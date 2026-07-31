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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Rafael Leao hakkında son olarak İtalyan basınından flaş bir iddia daha gündeme geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leao için hem oyuncunun hem de kulübü Milan'ın kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 20:58
Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile transferde ismi anılan Rafael Leao hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Leao'nun her 2 takımla da ekonomik olarak anlaşmaya varamadığı öğrenildi.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

27 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euronun üzerinde bir maaş talep ettiği belirtildi.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, her 2 takıma da bonservis pazarlıklarında 50 milyon euronun altına inmeyeceğini tekrarladı.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Şimdilik Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da tekliflerinin Milan'ın talep ettiği rakama ulaşmadığı belirtildi.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Haberde transfer görüşmelerinin önümüzdeki saatlerde de devam edeceği vurgulandı.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Rafael Leao'nun Fenerbahçe'ye veya Galasaray'a transferi gerçekleşirse bu anlaşmanın ise ancak ağustos ayının ilerleyen günlerinde olma ihtimalinin olduğu haberde son olarak belirtildi.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro.

Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler

Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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