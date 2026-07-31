Milan'dan flaş Leao kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilettiler
Rafael Leao hakkında son olarak İtalyan basınından flaş bir iddia daha gündeme geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leao için hem oyuncunun hem de kulübü Milan'ın kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 20:58
Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, her 2 takıma da bonservis pazarlıklarında 50 milyon euronun altına inmeyeceğini tekrarladı.
Şimdilik Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da tekliflerinin Milan'ın talep ettiği rakama ulaşmadığı belirtildi.
Haberde transfer görüşmelerinin önümüzdeki saatlerde de devam edeceği vurgulandı.
Rafael Leao'nun Fenerbahçe'ye veya Galasaray'a transferi gerçekleşirse bu anlaşmanın ise ancak ağustos ayının ilerleyen günlerinde olma ihtimalinin olduğu haberde son olarak belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro.
Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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