CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş'ın cezası...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş'ın cezası...

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:01
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş'ın cezası...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan'ın cezasını 6 aya indirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir"

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı!
Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun?
DİĞER
Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"
15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu
Trabzonspor'dan Salah'a dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Salah'a dev teklif! Trabzonspor'dan Salah'a dev teklif! 12:48
Beşiktaş, David DeJulius'u kadrosuna kattı Beşiktaş, David DeJulius'u kadrosuna kattı 12:44
Almanya-Türkiye U18 yarı final maçı detayları! Almanya-Türkiye U18 yarı final maçı detayları! 12:33
G.Saray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu G.Saray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu 12:27
Salih Uçan'dan Beşiktaş'a veda! Salih Uçan'dan Beşiktaş'a veda! 12:15
F.Bahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan... F.Bahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan... 11:54
Daha Eski
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 11:45
F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif... F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif... 11:39
TFF'den Süper Lig'de çipli top kararı! TFF'den Süper Lig'de çipli top kararı! 09:58
F.Bahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! 09:39
Milan'dan flaş Leao kararı! Milan'dan flaş Leao kararı! 00:40
Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor! 00:40