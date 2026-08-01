Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş'ın cezası...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan'ın cezasını 6 aya indirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir"