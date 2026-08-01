Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun'un transferi konusunda harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan genç yıldız için bilgiler alındı.
50 milyon euro bonservis istenen milli yıldıza ve kulübüne henüz resmi bir teklif sunulmadı.
Hücum hattında 10 numaranın dışında sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Can Uzun, potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın dışında Avrupa'da birçok önemli kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Can'ı son olarak İtalyan ekipleri Napoli ve Milan da takip etmeye başlamıştı.
Fenerbahçe'nin kadro planlamasına göre teklif yapabileceği aktarıldı.
Milli futbolcu Can Uzun, Avrupa'da birçok kulübün listesinde yer alıyor.
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