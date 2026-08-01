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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Can Uzun'un transferi konusunda harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın gündeminde olan ve resmi teklif götürdüğü Can Uzun konusunda harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki 10 numaranın durumunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan genç yıldız için bilgiler alındı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

50 milyon euro bonservis istenen milli yıldıza ve kulübüne henüz resmi bir teklif sunulmadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Hücum hattında 10 numaranın dışında sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Can Uzun, potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın dışında Avrupa'da birçok önemli kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Can'ı son olarak İtalyan ekipleri Napoli ve Milan da takip etmeye başlamıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin kadro planlamasına göre teklif yapabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Milli futbolcu Can Uzun, Avrupa'da birçok kulübün listesinde yer alıyor.

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