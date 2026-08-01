Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular
Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını etkileyecek önemli bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalya'dan gelen resmi teklifin ardından sarı-lacivertli yönetim, genç savunmacının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini sürdürürken gözler alınacak karara çevrildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 11:39
Yönetim, oyunculara gelen teklifleri tek tek değerlendirirken, özellikle kiralık sözleşmelerini tamamlayarak takıma dönen futbolcular için transfer görüşmelerine ağırlık vermiş durumda.
Sarı-lacivertlilere son olarak Mısırlı savunmacı Omar Fayed için İtalya'dan teklif geldi.
2003 doğumlu stoper, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.
2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada görev yapmayan 23 yaşındaki futbolcuya bu kez Serie A'nın yeni ekiplerinden Frosinone Calcio talip oldu.
İtalyan temsilcisinin, Omar Fayed'in bonservisini almak için Fenerbahçe'ye 200 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren resmi bir teklif sunduğu öğrenildi.
Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Omar Fayed, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.
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