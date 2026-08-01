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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını etkileyecek önemli bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalya'dan gelen resmi teklifin ardından sarı-lacivertli yönetim, genç savunmacının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini sürdürürken gözler alınacak karara çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 11:39
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanına yönelik çalışmalar hız kazandı.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, kadro yapılanmasını bu doğrultuda şekillendiriyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Kadrosunda 24 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, A Takım listesinde yer veremeyeceği isimlerle yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Yönetim, oyunculara gelen teklifleri tek tek değerlendirirken, özellikle kiralık sözleşmelerini tamamlayarak takıma dönen futbolcular için transfer görüşmelerine ağırlık vermiş durumda.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Sarı-lacivertlilere son olarak Mısırlı savunmacı Omar Fayed için İtalya'dan teklif geldi.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

2003 doğumlu stoper, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada görev yapmayan 23 yaşındaki futbolcuya bu kez Serie A'nın yeni ekiplerinden Frosinone Calcio talip oldu.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

İtalyan temsilcisinin, Omar Fayed'in bonservisini almak için Fenerbahçe'ye 200 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren resmi bir teklif sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif sundular

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Omar Fayed, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.

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