Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...
Yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için Süper Lig ekibinin genç stoperini gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 09:39
22 yaşındaki sol stoperin de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.
Öte yandan Corendon Alanyaspor'un sol bekte de oynayan Ümit için 10 milyon euro bonservis istediği ortaya çıktı.
Romanya doğumlu Ümit Akdağ, futbola başladığı yıllarda 2 yıl Chelsea altyapısında forma giydi.
14 yaşında Alanyaspor altyapısına transfer olan Ümit, 2017'den bu yana Akdeniz ekibinin kadrosunda.
Daha önce Toulouse ve Göztepe'de kiralık olarak forma giyen genç stoper, kariyerinde toplam 114 mücadelede forma giydi.
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Ümit, 1 kez fileleri sarsarken 2 kez golü getiren asistli kaydetti.
Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösterliyor.
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