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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için Süper Lig ekibinin genç stoperini gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 09:39
Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Kadrosunda 24 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, TFF'nin 10+4 kuralıyla birlikte transferde yerli isimlere yönelmeye başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Kadıköy temsilcisi, Corendon Alanyaspor ile Ümit Akdağ için sürdürdüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

22 yaşındaki sol stoperin de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Öte yandan Corendon Alanyaspor'un sol bekte de oynayan Ümit için 10 milyon euro bonservis istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Romanya doğumlu Ümit Akdağ, futbola başladığı yıllarda 2 yıl Chelsea altyapısında forma giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

14 yaşında Alanyaspor altyapısına transfer olan Ümit, 2017'den bu yana Akdeniz ekibinin kadrosunda.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Daha önce Toulouse ve Göztepe'de kiralık olarak forma giyen genç stoper, kariyerinde toplam 114 mücadelede forma giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Ümit, 1 kez fileleri sarsarken 2 kez golü getiren asistli kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! Bonservisi...

Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösterliyor.

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