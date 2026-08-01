OSIMHEN FORMÜLÜ Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'la yaptığı görüşmelerde yol haritasını netleştirdi. Cimbom, İtalyan kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Yönetim, tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayarak Leao'yu kadroya kazandırmak istiyor.