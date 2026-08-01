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Galatasaray Leao'ya bir adım daha yakın! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü
Galatasaray Leao'ya bir adım daha yakın! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü
Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rafael Leao hakkında sarı-kırmızılıları sevindirecek bir transfer iddiası gündmee geldi. Leao'nun Devler Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşıyor.
Fenerbahçe'den teklif alan 27 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması nedeniyle sarı- kırmızılılara gitmeye daha sıcak bakıyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka yer almak isteyen Portekizli sol kanat oyuncusu, tercihini bu yönde yapacak.
Milan ile Galatasaray arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Rafale Leao'nun Şampiyonlar Ligi isteğine vurgu yapılıyor.
OSIMHEN FORMÜLÜ
Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'la yaptığı görüşmelerde yol haritasını netleştirdi. Cimbom, İtalyan kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Yönetim, tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayarak Leao'yu kadroya kazandırmak istiyor.
Ancak Milan, 27 yaşındaki futbolcu konusunda 50 milyon euro bonservis bedeliyle doğrudan satış yapmayı tercih ettiğini vurguluyor.
Galatasaray ise 5 milyon euro kiralama bedeli ve 45 milyon euro satın alma opsiyonuyla transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
MİLAN, DEVLER LİGİ'NDE YOK
2026-2027 sezonunda Milan, Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. 2025-2026 sezonunda İtalya Serie A'yı beşinci sırada bitiren kırmızı- siyahlılar, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.
Rafael Leao da Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinden dolayı Galatasaray'ın teklifine şu aşamada sıcak yaklaşıyor.
MANU DA DEVREDE
İngiliz ekibi Manchester United, Rafael Leao transferinde devreye girdi. Premier Lig temsilcisi, Milan'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için bilgiler topladı.Manchester United'ın Milan'la temasa geçerek görüşmeleri başlatacağı kaydedildi.