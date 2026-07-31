Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, iki takımın istediği Rafael Leao'ya ve sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'e talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 19:15
Sarı-kırmızılıların ise 27 yaşındaki futbolcunun transferini menajer George Gardi üzerinden yürüttüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Leao için Milan'a 5 milyon Euro kiralama bedeli + 35 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus önerdiği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı öne sürülmüştü.
Milan'ın yıldız futbolcusunu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisi için de 50 milyon Euro istediği belirtildi.
Rafael Leao'nun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM TAKİPTE
BBC'de yer alan habere göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham, Rafael Leao'yu gündemine aldı.
OSIMHEN'İ DE LİSTEYE ALDILAR
Haberde Premier Lig ekibinin Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i de listesine aldığı kaydedildi.
Tottenham'ın Osimhen ve Leao'nun yanı sıra Savinho, Bradley Barcola, Marcus Rashford, Cody Gakpo ve Pedro Neto ile ilgilendiği de aktarıldı.
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