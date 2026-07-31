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Haberler Galatasaray Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, iki takımın istediği Rafael Leao'ya ve sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'e talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 19:15
Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Gelecek sezon da şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip, Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer etmek için kıyasıya bir yarış veriyor.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Sarı-lacivertli kulübün yönetici Cihan Kamer, hafta başında Milano'ya giderek Portekizli yıldızın transferi Milan'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Sarı-kırmızılıların ise 27 yaşındaki futbolcunun transferini menajer George Gardi üzerinden yürüttüğü öğrenildi.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Fenerbahçe'nin Leao için Milan'a 5 milyon Euro kiralama bedeli + 35 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus önerdiği iddia edilmişti.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı öne sürülmüştü.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Milan'ın yıldız futbolcusunu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisi için de 50 milyon Euro istediği belirtildi.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Rafael Leao'nun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

TOTTENHAM TAKİPTE

BBC'de yer alan habere göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham, Rafael Leao'yu gündemine aldı.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

OSIMHEN'İ DE LİSTEYE ALDILAR

Haberde Premier Lig ekibinin Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i de listesine aldığı kaydedildi.

Transferde büyük sürpriz! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor

Tottenham'ın Osimhen ve Leao'nun yanı sıra Savinho, Bradley Barcola, Marcus Rashford, Cody Gakpo ve Pedro Neto ile ilgilendiği de aktarıldı.

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