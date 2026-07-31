Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek sezon da şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip, Milan forması giyen Rafael Leao'yu transfer etmek için kıyasıya bir yarış veriyor.