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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Julio Enciso’ya teklif

Julio Enciso’ya teklif

Cimbom'un transfer çalışmaları kapsamında Julio Enciso'ya teklif götürdüğü belirtlidi. Strasbourg takımında oynayan 22 yaşındaki 10 numara için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu kaydedildi. Fransız kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi olan Paraguaylı orta sahanın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. İpswich Town da Enciso'yu izliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Julio Enciso’ya teklif
Cimbom'un transfer çalışmaları kapsamında Julio Enciso'ya teklif götürdüğü belirtlidi. Strasbourg takımında oynayan 22 yaşındaki 10 numara için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu kaydedildi. Fransız kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi olan Paraguaylı orta sahanın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. İpswich Town da Enciso'yu izliyor.
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