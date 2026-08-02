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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik ile sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Portekizli yıldız Rodrigo Mora'yı yakın takibe aldığı öne sürüldü. İşte transferde öne çıkan detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:36
Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Transfer döneminde sakin bir yaz geçiren Galatasaray, kadrosunu şu ana kadar tek bir takviyeyle güçlendirdi.

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Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Stoper, sol kanat, on numara ve santrfora takviye yapması beklenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer hakkında açıklama yapmıştı.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Özbek, "Kadro planlamasını yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

10 numara transferi için gündemine Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi isimleri aldığı konuşulan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Sarı-kırmızılıların, 10+4 kuralı doğrultusunda transfer etmek istediği U23 transferini bu mevki için yapabileceği öğrenildi.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Bu oyuncuların yanı sıra Galatasaray'ın gündeminde bir ismin daha yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

GÜNDEMDEKİ SON İSİM RODRIGO MORA

A Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılar, Porto forması giyen Rodrigo Mora ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

19 yaşındaki yıldız futbolcunun, U23 kontenjanı için en çok istenen isim olduğu ve transfer adına menajeri üzerinden girişimlere başlandığı öğrenildi.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

SEZON PERFORMANSI

Santrfor ve kanat bölgelerinde de forma giyebilen genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon Porto formasıyla 44 maçta 1860 dakika süre aldı ve 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!

Portekiz temsilcisiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

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