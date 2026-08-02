Galatasaray'dan geleceğin dünya yıldızına kanca: Rodrigo Mora!
Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik ile sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Portekizli yıldız Rodrigo Mora'yı yakın takibe aldığı öne sürüldü. İşte transferde öne çıkan detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:36
Transfer döneminde sakin bir yaz geçiren Galatasaray, kadrosunu şu ana kadar tek bir takviyeyle güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Stoper, sol kanat, on numara ve santrfora takviye yapması beklenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer hakkında açıklama yapmıştı.
Özbek, "Kadro planlamasını yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
10 numara transferi için gündemine Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi isimleri aldığı konuşulan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların, 10+4 kuralı doğrultusunda transfer etmek istediği U23 transferini bu mevki için yapabileceği öğrenildi.
Bu oyuncuların yanı sıra Galatasaray'ın gündeminde bir ismin daha yer aldığı öğrenildi.
GÜNDEMDEKİ SON İSİM RODRIGO MORA
A Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılar, Porto forması giyen Rodrigo Mora ile yakından ilgileniyor.
19 yaşındaki yıldız futbolcunun, U23 kontenjanı için en çok istenen isim olduğu ve transfer adına menajeri üzerinden girişimlere başlandığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Santrfor ve kanat bölgelerinde de forma giyebilen genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon Porto formasıyla 44 maçta 1860 dakika süre aldı ve 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Portekiz temsilcisiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.