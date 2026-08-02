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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o futbolcudan geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız oyuncu, transferde kararını kamuoyuna duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 14:35
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Kadrosunda 24 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yabancı kuralı kapsamında bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Takımı nitelikli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Mauro Junior ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Kanarya'nın gündemine gelen Brezilyalı sol bek, geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

27 yaşındaki oyuncu, PSV'nin AZ Alkmaar ile oynayacağı Hollanda Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Junior, "PSV'de kalıyorum. Başka seçenekler de vardı ama kaptan olmak fark yarattı. PSV'de mutluyum ve bu sezon yine güzel bir şey başarabileceğimiz hissini taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto ile de anılan sol bek oyuncusu için takımın teknik direktörü Peter Bosz da Junior'ın kalmasından ötürü duyduğu sevinci paylaştı.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

Karşılaşma öncesi konuşan Bosz, "Mauro içine kapanık biri değil, tam aksine. Soyunma odasında ağırlığını koyan, çok net konuşan bir çocuk. Henüz kaptan olmadığı zamanlarda da böyleydi. Sol bekim yoksa Mauro'yu kullanırım. 6 numaram yoksa Mauro'yu kullanırım. Ama ona sabit bir pozisyon verme yolunda çalışacağım." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 37 maçta görev alan Junior, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Kararını açıkladı

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Hollanda temsilcisi ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.

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