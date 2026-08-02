Galatasaray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi!

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki 4'üncü hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Galatasaray, 4'üncü hazırlık maçında evinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Rennes ise; Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymanski, Camara, Blas, Nordin ve Lepaul ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. 3'üncü dakikada soldan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta içeriye gelen topa Osimhen kafayla vurdu fakat meşin yuvarlağı kaleci Belazzoug direk dibinden kornere çeldi. 18'inci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağdan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Rennes, 23'üncü dakikada gole yaklaştı. Nordin'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top direkten oyun alanına geri döndü. 27'nci dakikada Rennes beraberliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın kısa düşen topunu alan Camara, bekletmeden Lepaul'u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası dışında topu kontrol ettikten sonra aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelelere gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk dakikalarında gole yaklaştı. Sol kanatta Osimhen'in pasına hareketlenen Sara, ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi fakat top direğe çarptıktan sonra kaleci Belazzoug'un müdahalesiyle kornere gitti. 49'uncu dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sağdan Sallai'nin içeriye çevirdiği topu Belazzoug, elinden sektirdi. Seken topu penaltı noktasının üzerinde önünde bulan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Rennes, 58'inci dakikada beraberliği buldu. Soldan Nagida'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Lepaul, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-2. Rennes, 60'ıncı dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içine doğru topla hareketlenen Blas'a, Abdülkerim Bardakcı arkadan müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 61'inci dakikada topun başına geçen Lepaul, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3. Galatasaray, 90+3'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Thomasson, topu uzaklaştırmak isterken Osimhen'e müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 90+4'üncü dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Rennes ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime transfer tepkisinde bulundu. Mücadele öncesi tribünlerdeki yaklaşık 10 bin taraftar, "Dursun Özbek transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın başlamasının ardından da zaman zaman aynı tezahüratı sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi protesto etti. Tribünlerden yükselen protestolar, maç boyunca belirli aralıklarla devam etti.

LESLEY UGOCHUKWU İLK KEZ RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktı. Hazırlık döneminde Ümraniyespor, Monza ve Venezia karşılaşmalarında da forma giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha, Rennes mücadelesine ilk 11'de başladı. 61 dakika sahada kalan Ugochukwu, böylece Galatasaray formasıyla ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önünde mücadele etti.

GALATASARAY, YAKLAŞIK 3 AY SONRA EVİNDE

Galatasaray, yaklaşık 85 gün (2 ay 24 gün) aranın ardından yeniden taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Rennes'i RAMS Park'ta konuk ederken, iç sahadaki son karşılaşmasını geçen sezon Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor'a karşı oynamıştı.

OKAN BURUK'TAN İKİNCİ YARIDA 9 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rennes karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'den oluşan ilk 11 ile başladı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda ise toplam 9 oyuncu değişikliğine giderken, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Yusuf Sivaslıoğlu, Berat Luş ve Ada Yüzgeç'e forma şansı verdi.

SON PROVA VILLARREAL'E KARŞI

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Villarreal'e karşı oynayacak. Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyle hazırlık maçlarını tamamlayarak resmi müsabakalar öncesindeki son provasını gerçekleştirecek.