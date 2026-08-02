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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Rennes maçı sonrası transfer açıklaması!

Okan Buruk'tan Rennes maçı sonrası transfer açıklaması!

Galatasaray, hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, mücadelenin ardından transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 23:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 23:32
Okan Buruk'tan Rennes maçı sonrası transfer açıklaması!

Galatasaray, hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunana Okan Buruk, transfer süreci hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur. Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı sezona doğru götürecek."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer konusunda iyi niyetli çalışıyoruz. Yani en kısa sürede kadromuza oyuncuları katmaya çalışıyoruz ama Galatasaray'ın çok kaliteli kadrosu var, bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yine iyi oyuncuları kadroya katmak. Taraftarlarımıza söz veriyorum yine güçlü bir sezon geçireceğiz." dedi.

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