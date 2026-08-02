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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Udinese | CANLI (Hazırlık maçı)

Trabzonspor-Udinese | CANLI (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:19 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:43
Trabzonspor-Udinese | CANLI (Hazırlık maçı)

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık müsabakasında İtalya temsilcisi Udinese ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, 11 günlük kampı galibiyetle tamamlayarak Türkiye'ye moralli dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Cabral, Nwaiwu, Savic, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Muçi, Onuachu.

Udinese: Piana; Palma, Kristensen, Solet; Zarraga, Lovric, Miller, Ebosse; Bayo, Gueye; Buksa.

CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1-0 Udinese

Ernest Muçi 4'

TRABZONSPOR-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Udinese maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da başladı. Karşılaşma HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

HEDEF MORALLİ KAPANIŞ

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer, ilk karşılaşmada Eintracht Frankfurt'a 3-0, ikinci sınavında ise Al Sadd'a 1-0 mağlup olurken, teknik direktör Fatih Tekke iki mücadelede de farklı isimlere şans vererek takımın son durumunu değerlendirdi.

Udinese maçının ardından Trabzonspor, Avusturya'daki 11 günlük kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

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