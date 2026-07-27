Fırtına’da çifte coşku

Karadeniz devi, 2 Ağustos Pazar günü 59. kuruluş yıldönümünü ve ilk şampiyonluğunUN 50. yılını kutlayacak. Trabzon'da; kortej yürüyüşü, stadyum şöleni ve geceyi aydınlatacak fener alayı olacak. 2 Ağustos Pazar günü sabah 10.30'da başlayacak etkinlikler akşam 21.00'e kadar sürecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Karadeniz devi, 2 Ağustos Pazar günü 59. kuruluş yıldönümünü ve ilk şampiyonluğunUN 50. yılını kutlayacak. Trabzon'da; kortej yürüyüşü, stadyum şöleni ve geceyi aydınlatacak fener alayı olacak. 2 Ağustos Pazar günü sabah 10.30'da başlayacak etkinlikler akşam 21.00'e kadar sürecek.