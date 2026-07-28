CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, sarı-kırmızılı kulüpten jet hızında yalanlama gelmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından Galatasaray'ın bu iddiaları neden yalanladığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:51
Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Jamal Musiala transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Alman 10 numara ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Ancak Galatasaray, yaptığı açıklamada Musiala iddialarını yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın, Almanların yıldız 10 numarası Jamal Musiala'nın transferini yalanlasa da bu operasyonu büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılar, transferi yalanladı. Ancak gerçek çok farklıydı.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray, Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Transferde aracı olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane görev aldı.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, iki yıldız aracılığıyla görüşmelerini sürdürürken transfer medyaya sızdı. Bunun üzerine Galatasaray transferi yalanladı.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Şu anki süreç transfer sürecine göre transfer ne bitme aşamasında ne de tamamen rafa kalkma sürecinde...

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılında güncel piyasa değeri 1 milyon euro alan Jamal Musiala'nın şimdiki değeri ise 100 milyon euro.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Musiala, 46 kez Alman Milli Takımı'nda forma giydi ve 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı!
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer!
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! 10:37
Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? 10:25
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! 10:15
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! 09:36
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! 09:21
KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! 09:16
Daha Eski
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01
Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! 01:01
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 01:01