Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılında güncel piyasa değeri 1 milyon euro alan Jamal Musiala'nın şimdiki değeri ise 100 milyon euro.

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Musiala, 46 kez Alman Milli Takımı'nda forma giydi ve 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.