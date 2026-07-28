Galatasaray'da Jamal Musiala gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, sarı-kırmızılı kulüpten jet hızında yalanlama gelmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından Galatasaray'ın bu iddiaları neden yalanladığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:51
Galatasaray'ın, Almanların yıldız 10 numarası Jamal Musiala'nın transferini yalanlasa da bu operasyonu büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, transferi yalanladı. Ancak gerçek çok farklıydı.
Galatasaray, Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.
Transferde aracı olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane görev aldı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, iki yıldız aracılığıyla görüşmelerini sürdürürken transfer medyaya sızdı. Bunun üzerine Galatasaray transferi yalanladı.
Şu anki süreç transfer sürecine göre transfer ne bitme aşamasında ne de tamamen rafa kalkma sürecinde...
Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılında güncel piyasa değeri 1 milyon euro alan Jamal Musiala'nın şimdiki değeri ise 100 milyon euro.
Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Musiala, 46 kez Alman Milli Takımı'nda forma giydi ve 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
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