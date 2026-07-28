Ezeli rakiplerin aynı futbolcu için devrede olması, transfer sürecindeki rekabeti daha da kızıştırırken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YOK Şu ana kadar resmi bir teklif yapılmasa da kulüplerin mali şartlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve sürecin kısa süre içinde hız kazanabileceği belirtiliyor.