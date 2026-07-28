Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!
Yaz transfer döneminde önceliği hücum hattına yapacağı takviyeler olan Beşiktaş ile Galatasaray'da gündeme Rangers forması giyen Youssef Chermiti geldi. İskoç ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için belirlemiş olduğu bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:37
Her iki kulübün de hücum hattını güçlendirmek istemesi, Chermiti dosyasını transfer döneminin öne çıkan başlıklarından biri haline getiriyor.
Galatasaray cephesi, hücum hattına doğrudan katkı sağlayabilecek bir santrfor arayışını sürdürürken Youssef Chermiti'yi bu doğrultuda önemli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.
Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun gelişimini uzun süredir takip ediyor ve transfer ihtimalini masada tutmaya devam ediyor.
Ezeli rakiplerin aynı futbolcu için devrede olması, transfer sürecindeki rekabeti daha da kızıştırırken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.
RESMİ TEKLİF YOK
Şu ana kadar resmi bir teklif yapılmasa da kulüplerin mali şartlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve sürecin kısa süre içinde hız kazanabileceği belirtiliyor.
30 MİLYON EURO
Transferin önündeki en büyük engel, Rangers'ın bonservis beklentisi olarak öne çıkıyor. İskoç temsilcisinin, başarılı performansının ardından değerini artıran Chermiti için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamdan geri adım atmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Youssef Chermiti, geride kalan sezonda Rangers formasıyla Premiership'te 25 maçta görev alırken 11 gol/3 asist katkısı sunmayı başardı.
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