CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Yaz transfer döneminde önceliği hücum hattına yapacağı takviyeler olan Beşiktaş ile Galatasaray'da gündeme Rangers forması giyen Youssef Chermiti geldi. İskoç ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için belirlemiş olduğu bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:37
Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş ile Galatasaray, yaz transfer döneminde bir kez daha aynı hedefte karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Youssef Chermiti için devreye giren iki kulüp, golcü oyuncunun transferi konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Africafoot'un haberine göre Chermiti ile ilgilenen kulüpler arasında FC Porto ve PSV Eindhoven da yer alırken, transfer yarışında en dikkat çeken rekabet Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Her iki kulübün de hücum hattını güçlendirmek istemesi, Chermiti dosyasını transfer döneminin öne çıkan başlıklarından biri haline getiriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Galatasaray cephesi, hücum hattına doğrudan katkı sağlayabilecek bir santrfor arayışını sürdürürken Youssef Chermiti'yi bu doğrultuda önemli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun gelişimini uzun süredir takip ediyor ve transfer ihtimalini masada tutmaya devam ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

Ezeli rakiplerin aynı futbolcu için devrede olması, transfer sürecindeki rekabeti daha da kızıştırırken, önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

RESMİ TEKLİF YOK

Şu ana kadar resmi bir teklif yapılmasa da kulüplerin mali şartlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve sürecin kısa süre içinde hız kazanabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

30 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel, Rangers'ın bonservis beklentisi olarak öne çıkıyor. İskoç temsilcisinin, başarılı performansının ardından değerini artıran Chermiti için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamdan geri adım atmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Youssef Chermiti için yarışta!

PERFORMANSI

Youssef Chermiti, geride kalan sezonda Rangers formasıyla Premiership'te 25 maçta görev alırken 11 gol/3 asist katkısı sunmayı başardı.

İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Musiala...
Fenerbahçe'den orta saha sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! 10:15
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! 09:36
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! 09:21
KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! 09:16
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01
Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! 01:01
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 01:01
Fırtına'ya 18'lik golcü! Anlaşma sağlandı Fırtına'ya 18'lik golcü! Anlaşma sağlandı 01:01
G.Saray'dan Reijnders bombası! G.Saray'dan Reijnders bombası! 01:01