Fenerbahçe'den Archie Brown için flaş karar! Bonservisi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Archie Brown ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli camiadan İngiliz futbolcu için dikkat çeken bir karar alındı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:16
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıkları sürüyor.
Kanarya bu kritik maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak turu geçmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın hazırlıkları sürerken diğer yandan yönetim transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
Kadro planlama çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Kanarya'da geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Archie Brown.
Yeni Asır'ın derlediği habere göre; Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe'den Archie Brown'ı transfer listesine aldı.
İki Premier Lig ekibinin de İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple temas kurabileceği aktarıldı.
EN AZ 20 MİLYON EURO...
Futbolcunun transferi konusunda aceleci davranmayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncu için yüksek bir bonservis talep ettiği ifade edildi.
Kanarya'nın, İngiliz futbolcunun ayrılığı halinde kasasına en az 20 milyon Euro koymayı hedeflediği aktarıldı.
Brown geride kalan sezon Fenerbahçe formasıyla 5 gol ve 7 asist üreterek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.