"F.BAHÇE'YE ATTIĞIM GOL..." Brezilyalı oyuncu, ilk Fenerbahçe derbisinde gol atmasına değinerek "Benim için çok önemliydi. En büyük rakibimize karşı derbide gol atmak çok özeldi. Hatırlamak ayrı bir şey. Ben bir sonraki maçta gol atmak istiyorum. Önüme odaklanmam lazım. Ben sonraki maçıma odaklanıyorum." dedi.

"SAO PAULO VE G.SARAY BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR" Kariyerinde daha önce oynadığı Sao Paulo ve Norwich City ile Galatasaray'ı karşılaştıran Sara, "Norwich City ile Galatasaray çok farklı. Norwich City'nin taraftarları az. Galatasaray ve Sao Paulo kadar taraftarları yok. Norwich City'de forma giydiğimde küçük bir şehirde yaşıyordum. Sao Paulo ve Galatasaray birbirine çok benziyor. Kültürel olarak da Türkiye ve Brezilya'nın futbola bakış açıları benzer. İki ülkede de futbol bir bağımlılık gibi. İki ülkede de deplasmana gittiğinizde taraftarlar çok tutkulu ve sürekli sizin yanınızdalar. Norwich City için daha çok beyin ve daha az duygu diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.