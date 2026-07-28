Celje-Egnatia Rrogozhine maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Celje ile Egnatia Rrogozhine arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. İlk maçta erken gelen golün ardından büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlanırken, turu geçen tarafı belirleyecek rövanş öncesinde denge korunuyor. Ev sahibi Celje, iç saha avantajını kullanarak üst tura yükselmeyi amaçlarken, son dört maçında yenilgi yüzü görmeyen Egnatia da moralini koruyarak deplasmanda tarihi bir başarı elde etmeyi hedefliyor. İlk karşılaşmada iki takımın da hücum gücü dikkat çekerken, rövanşta da tempolu ve gollü bir mücadelenin yaşanması bekleniyor. İşte Celje-Egnatia Rrogozhine maçının detayları!

Celje-Egnatia Rrogozhine MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Celje-Egnatia Rrogozhine maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Celje-Egnatia Rrogozhine MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçın 3-3'lük eşitlikle sona ermesinin ardından iki takımın da tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.15'te start alacak.

Celje-Egnatia Rrogozhine MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Celje'de oynanacak Celje-Egnatia Rrogozhine mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Celje-Egnatia Rrogozhine MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celje: Dajsinani; Xhemajli, Bitri, Sota; Yago, Jaime, Loukili, Medeiros, Kryeziu; Bakayoko, Albanese

Egnatia Rrogozhine: Leban; Koutris, Hrka, Vuklisevic, Diounkou; Daniel, Dukuly, Kvesic, Avdyli; Kucys, Seslar