Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Leandro Trossard transferiyle sol kanadını güçlendirdikten sonra rotasını sağ kanat takviyesine çevirmişti. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için girişimlerde bulunmuş ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Mısırlı futbolcunun menajerinin ileri sürdüğü ek talepler nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Beşiktaş yönetimi, oyuncu cephesine son teklifini ilettikten sonra transfer görüşmelerini rafa kaldırma kararı aldı.

SALAH'IN YERİNE 21'LİK GENÇ YETENEK

Salah transferinde yaşanan bu gelişmelerin ardından vakit kaybetmeden alternatif isimlere yönelen Beşiktaş'ta gündeme Cyriaque Irie geldi. Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için kiralalık ve kalıcı transfer şartları araştırılmaya başlandı. Africa Foot'un haberine göre Burkina Fasolu futbolcu aynı zamanda Lille, Nice, Lorient ve Getafe'nin de radarında.

FREIBURG KOLAY VAZGEÇMEYECEK

Freiburg, yakalanmış olduğu sıtma hastalığı nedeniyle takımdaki ilk sezonunda uyum sürecini tamamlayamayan Irie'den umudunu kesmedi. Sezon öncesi hazırlık döneminde performansı ile yönetimin ve teknik ekibin gözüne giren Cyriaque Irie, potansiyeli ile kulübün uzun vadeli planları arasında yer alıyor. Öte yandan mali anlamda dikkat çeken bir teklifin gelmesi durumunda Alman temsilcisi tarafından değerlendirmeye alınacağı aktarılıyor.

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