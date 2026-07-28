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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi KuPS Kuopio-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

KuPS Kuopio-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi KuPS, ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Azerbaycan ekibi Sabah'ı ağırlayacak. İlk maçta rakibine üstünlük kurmakta zorlanan KuPS, taraftarı önünde skoru çevirerek tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeyi hedefliyor. Sabah ise yakaladığı tek gollük avantajı koruyarak Avrupa macerasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Rövanş öncesinde iki takımın son form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve maça dair tüm ayrıntılar haberimizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:16
KuPS Kuopio-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

KuPS Kuopio-Sabah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı KuPS ile Sabah arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Azerbaycan'da oynanan ilk karşılaşmayı Veljko Simic'in golüyle 1-0 kazanan Sabah, deplasmanda avantajını koruyarak tur atlamayı amaçlıyor. Ev sahibi KuPS ise hafta sonunda ligde aldığı 3-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken, taraftarı önünde geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Sabah'ın son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanması ve deplasmandaki uzun yenilmezlik serisi rövanş öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alırken, mücadele üst tura yükselecek takımı belirleyecek. İşte KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları!

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki KuPS Kuopio-Sabah maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Sabah'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI HANGİ KANALDA?

Vare Areena'da oynanacak KuPS Kuopio-Sabah mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen, Jyry; Engvall, Armah, Moreno

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickel'ler

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