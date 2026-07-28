KuPS Kuopio-Sabah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı KuPS ile Sabah arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Azerbaycan'da oynanan ilk karşılaşmayı Veljko Simic'in golüyle 1-0 kazanan Sabah, deplasmanda avantajını koruyarak tur atlamayı amaçlıyor. Ev sahibi KuPS ise hafta sonunda ligde aldığı 3-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken, taraftarı önünde geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Sabah'ın son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanması ve deplasmandaki uzun yenilmezlik serisi rövanş öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alırken, mücadele üst tura yükselecek takımı belirleyecek. İşte KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları!

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki KuPS Kuopio-Sabah maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Sabah'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI HANGİ KANALDA?

Vare Areena'da oynanacak KuPS Kuopio-Sabah mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio-Sabah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen, Jyry; Engvall, Armah, Moreno

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickel'ler