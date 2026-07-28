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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Kosta Rikalı o golcü ile oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:23
Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

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Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Cimbom son olarak hazırlık kampı programı kapsamında prova maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Gerek oynanan futbol gerek alınan skorun ardından sarı-kırmızılı camiada transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Osimhen'in alternatifi olacak etkili bir ismin de kadroya katılması söz konusu. Cimbom son olarak aradığı bu ismi Rusya'da buldu.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, listesine Spartak Moskova'nın golcüsü Manfred Ugalde'yi ekledi.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Cimbom'un Rus ekibinde forma terleten 24 yaşındaki Kosta Rikalı santraforun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Ana mevkisi santrfor olan oyuncu, forvet arkasında da görev alabiliyor.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Manfred Ugalde, ülkesinin Saprissa takımında başladığı futbol kariyerinde ilk Avrupa deneyimini Belçika'nın Lommel takımına transfer olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu ardından Hollanda ekibi Twente'de gösterdiği başarılı performans ile Rus ekibi Spartak Moskova tarafından transfer edildi.

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