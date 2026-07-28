Galatasaray'a Kosta Rikalı golcü! Transferde büyük sürpriz
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Kosta Rikalı o golcü ile oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:23
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.
Cimbom son olarak hazırlık kampı programı kapsamında prova maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Gerek oynanan futbol gerek alınan skorun ardından sarı-kırmızılı camiada transfer çalışmaları hızlandırıldı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Osimhen'in alternatifi olacak etkili bir ismin de kadroya katılması söz konusu. Cimbom son olarak aradığı bu ismi Rusya'da buldu.
Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, listesine Spartak Moskova'nın golcüsü Manfred Ugalde'yi ekledi.
Cimbom'un Rus ekibinde forma terleten 24 yaşındaki Kosta Rikalı santraforun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Ana mevkisi santrfor olan oyuncu, forvet arkasında da görev alabiliyor.
Manfred Ugalde, ülkesinin Saprissa takımında başladığı futbol kariyerinde ilk Avrupa deneyimini Belçika'nın Lommel takımına transfer olarak gerçekleştirdi.
Futbolcu ardından Hollanda ekibi Twente'de gösterdiği başarılı performans ile Rus ekibi Spartak Moskova tarafından transfer edildi.