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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb-Thun maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-Thun maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile İsviçre ekibi Thun karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan iki takım, bu kez tur biletini almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi Dinamo Zagreb, taraftarı önünde avantajını kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Thun ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kritik rövanş öncesinde iki takımın son durumu, muhtemel kadroları ve karşılaşmanın detayları haberimizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:40
Dinamo Zagreb-Thun maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-Thun maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Dinamo Zagreb ile Thun arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta alınan 1-1'lik skorun ardından iki ekip de turu geçebilmek için tüm kozlarını sahaya koyacak. Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çeken Dinamo Zagreb, iç saha avantajını değerlendirerek adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Thun ise disiplinli oyun anlayışını deplasmanda da sürdürerek güçlü rakibi karşısında turu geçen taraf olmayı hedefliyor. İşte Dinamo Zagreb-Thun maçının detayları!

Dinamo Zagreb-Thun MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Dinamo Zagreb-Thun maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Dinamo Zagreb-Thun MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçın 1-1 eşitlikle bitmesinin ardından iki takımın da tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Dinamo Zagreb-Thun MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir'de oynanacak Dinamo Zagreb-Thun mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dinamo Zagreb-Thun MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb: Filipovic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Misic, Zajc; Lisica, Vidovic, Orsic; Beljo

Thun: Steffen; Fehr, Bamert, Burki, Huele; Reichmuth, Roth, Matoshi, Maier; Dursun, Labeau

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