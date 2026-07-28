CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'de Juan, Rusya yolcusu!

Göztepe'de Juan, Rusya yolcusu!

CSKA Moskova, Juan ile prensip anlaşmasına varırken Göztepe ile de transferin şartlarında mutabakat sağladı. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:49
Göztepe'de Juan, Rusya yolcusu!

Trendyol Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı. Göztepe'nin Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi.

Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu. Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Leao müjdesi!
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde!
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Leao müjdesi! F.Bahçe'ye Leao müjdesi! 10:54
G.Saray yalanlamıştı! Musiala... G.Saray yalanlamıştı! Musiala... 10:51
Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! 10:37
Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? 10:25
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! 10:15
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! 09:36
Daha Eski
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! 09:21
KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! 09:16
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01