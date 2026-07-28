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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lincoln Red Imps-Mjallby CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Mjallby CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lincoln Red Imps ile Mjallby karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 3-0 kazanan İsveç temsilcisi Mjallby, deplasmanda avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Turun kaderini belirleyecek kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve maça dair tüm ayrıntılar haberimizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:25
Lincoln Red Imps-Mjallby CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Mjallby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Lincoln Red Imps ile Mjallby arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan İsveç temsilcisi, deplasmanda skor avantajını koruyup Avrupa serüvenini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Lincoln Red Imps ise taraftarının desteğiyle zoru başararak üç farklı mağlubiyetin izlerini silmeyi ve tur umutlarını son ana kadar canlı tutmayı amaçlıyor. İlk karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Mjallby, rövanşa favori olarak çıkarken, ev sahibi ekip ise Avrupa kupalarındaki tecrübesine güvenecek. İşte Lincoln Red Imps-Mjallby maçının detayları!

Lincoln Red Imps-Mjallby MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Lincoln Red Imps-Mjallby maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Lincoln Red Imps-Mjallby MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Mjallby'nin avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da start alacak.

Lincoln Red Imps-Mjallby MAÇI HANGİ KANALDA?

Europa Point Stadium'da oynanacak Lincoln Red Imps-Mjallby mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lincoln Red Imps-Mjallby MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lincoln Red Imps: Hankins; Eersteling, Lopes, Rutjens; Torrilla, Joe, Mandi, Nano; Garcia, Toledano, Gomez

Mjallby: Wallinder; Miettinen, Iqbal, Petterson; Jensen, Gustafson, Gustavsson, Samuelsen; Granath, Bergstrom, Stroud

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