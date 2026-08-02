Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Ugochukwu, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rennes: Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymanski, Camara, Blas, Nordin, Lepaul

CANLI SKOR

GALATASARAY: 0

MONZA: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Rennes maçı 2 Ağustos Pazar günü saat 21.00'da başladı. tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.