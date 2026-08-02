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Haberler Galatasaray Galatasaray-Rennes maçı CANLI | Hazırlık karşılaşması

Galatasaray-Rennes maçı CANLI | Hazırlık karşılaşması

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Rennes mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 20:50
Galatasaray-Rennes maçı CANLI | Hazırlık karşılaşması

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Ugochukwu, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rennes: Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymanski, Camara, Blas, Nordin, Lepaul

CANLI SKOR

GALATASARAY: 0

MONZA: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Rennes maçı 2 Ağustos Pazar günü saat 21.00'da başladı. tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

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