Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla Avrupa mesaisine yeniden start verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına 3 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.