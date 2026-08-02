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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, NEOM forması giyen genç stoper Nathan Zeze'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 20:58
Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Fransız basını Galatasaray'ın, NEOM forması giyen Nathan Zeze ile ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği aktarıldı.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Zeze, geçen yaz Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Haberde, İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Körfez ülkelerinde yaşanan yeni stratejik değişimlerin transfer piyasasını da etkilediği belirtilirken, bu gelişmelerin Nathan Zézé'nin Avrupa'ya dönüş olasılığını güçlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Genç savunmacıyla Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgilendiği aktarılırken, transferin önündeki en büyük engelin ise son anda devreye girebilecek Al-Hilal olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

Al-Hilal'in olası bir hamlesi gerçekleşmezse, Nathan Zézé'nin kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...

NEOM'da 32 maçta forma giyen Zeze, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

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