Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Opsiyonlu kiralama...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, NEOM forması giyen genç stoper Nathan Zeze'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 20:58
Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia gündeme geldi.
Fransız basını Galatasaray'ın, NEOM forması giyen Nathan Zeze ile ilgilendiğini öne sürdü.
Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği aktarıldı.
Zeze, geçen yaz Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.
Haberde, İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Körfez ülkelerinde yaşanan yeni stratejik değişimlerin transfer piyasasını da etkilediği belirtilirken, bu gelişmelerin Nathan Zézé'nin Avrupa'ya dönüş olasılığını güçlendirdiği ifade edildi.
Genç savunmacıyla Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgilendiği aktarılırken, transferin önündeki en büyük engelin ise son anda devreye girebilecek Al-Hilal olduğu vurgulandı.
Al-Hilal'in olası bir hamlesi gerçekleşmezse, Nathan Zézé'nin kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.
NEOM'da 32 maçta forma giyen Zeze, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
21 yaşındaki stoperin NEOM ile mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.