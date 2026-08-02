Fatih Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! "Trabzonspor ile anılması..." Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 21:00 Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke Mohamed Salah ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... lig

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Fatih Tekke:

Takıma yeni isimlerin katılmasını bekliyoruz. Bir, iki, belki de üç oyuncu olabilir.

Salah dünyanın en iyi önemli oyuncularından birisi. Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak resmiyette bir şey olmadığı için benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Ayrıca Trabzonspor'un geleceği ve rakiplerle yarışabilmesi için oyuncu yetiştirme ve oyuncu gelişimiyle kazanımlar da sağlamalıyız.

Daha ritmimizi bulmamız, oyuncuların uyumu, fiziksel olarak 90 dakikaları görmemiz gerekiyor. Dinleneceğiz, sonrasında Göztepe ile hazırlık maçımız var, ardından lig başlıyor ve Avrupa var. Dolayısıyla zor bir periyot bizi bekliyor. %100 hazır mıyız? Büyük bir evet diyemem ama iyi olduğumuzu söyleyebilirim.