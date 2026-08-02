Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace'ın yıldız futbolcusu Ismaila Sarr için önemli aşama kaydettiği öne sürülürken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:54
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr transferinde önemli mesafe kat etti.
Haberde, Senegalli futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya oldukça yakın olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği iddia edildi.
Ayrıca Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında bonservis görüşmelerinin olumlu ilerlediği, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun da sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Crystal Palace ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Ismaila Sarr, İngiliz ekibinde çıktığı 92 maçta 33 gol atarken 10 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu, 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'ın yolunu tutmuştu.
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