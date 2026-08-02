Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze engelini aşarak bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, kanat hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.