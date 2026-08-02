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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace'ın yıldız futbolcusu Ismaila Sarr için önemli aşama kaydettiği öne sürülürken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:54
Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze engelini aşarak bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, kanat hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Daha önce Milan'ın yıldız ismi Rafael Leao için girişimlerde bulunan ancak bu transferde istediği sonucu alamayan Fenerbahçe yönetiminin, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr transferinde önemli mesafe kat etti.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Haberde, Senegalli futbolcunun sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya oldukça yakın olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Ayrıca Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında bonservis görüşmelerinin olumlu ilerlediği, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

28 yaşındaki kanat oyuncusunun da sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Crystal Palace ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Ismaila Sarr, İngiliz ekibinde çıktığı 92 maçta 33 gol atarken 10 da asist yaptı.

Fenerbahçe Ismaila Sarr transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma sağlandı

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu, 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'ın yolunu tutmuştu.

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