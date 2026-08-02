Galatasaray-Rennes hazırlık maçını takip etmek için tıklayınız

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?" ve "Galatasaray hazırlık maçı şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Rennes karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın detayları...

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın canlı yayın detayları netleşti. Galatasaray - Rennes maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler tv100 HD yayın frekansı üzerinden karşılaşmayı şifresiz izleyebilecekler.

Galatasaray maç günü paylaşımı

⚽ Hazırlık Maçı 🆚 Stade Renais FC 📆 02.08.2026 ⏰ 21.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📺 S Sport Plus & TV100 pic.twitter.com/Vh9XBoNFH7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2026

ASLAN'IN SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 3 hazırlık maçına çıktı:

Ümraniyespor: 5-1 (Galip)

Monza (Avusturya Kampı): 0-2 (Mağlup)

Venezia (Avusturya Kampı): 0-3 (Mağlup)

Sarı-kırmızılılar, Rennes müsabakasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü yine RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak.

GALATASARAY-RENNES HAZIRLIK MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ