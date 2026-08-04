Zeze hamlesi

Transfer döneminde somut adımlar atarak görüşmelerine hız veren G.Saray, savunmaya 23 yaş altında bir takviye yapacak. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e iyi bir alternatif ararken, bu ismin kontenjan nedeniyle 23 yaş altında bir isim olması gerekiyor. Geçen sezon Nantes'dan 20 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yolunu tutan Nathan Zeze için sarı-kırmızılılar kapıyı çaldı. Avrupa'dan da talipleri bulunan 21 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunuldu.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 21 yaşındaki futbolcu ile hem +4'lük kontenjanı kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar hem de gelecek için bir adım atacak. Sözleşmeye zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da koyacak olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un da 1.90'lık futbolcuyu takımında görmek istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, kiralanması için resmi teklifte bulundu ve NEOM SC'nin yanıtını beklemeye başladı.

KAVUKCU İLGİLENİYOR

Nathan Zeze transferi ile Abdullah Kavukcu ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'tan gelen "Alalım" raporu sonrasında Başkan Dursun Özbek ile görüşen Kavukcu, NEOM SC ile temaslara başladı. Kısa süre içerisinde transferin netlik kazanması bekleniyor.