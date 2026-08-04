CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zeze hamlesi

Zeze hamlesi

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’den ayrılmaya hazırlanan 21 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız stoper Nathan Zeze’ye talip olan sarı-kırmızılılar resmi olarak kiralama teklifinde bulundu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Zeze hamlesi

Transfer döneminde somut adımlar atarak görüşmelerine hız veren G.Saray, savunmaya 23 yaş altında bir takviye yapacak. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e iyi bir alternatif ararken, bu ismin kontenjan nedeniyle 23 yaş altında bir isim olması gerekiyor. Geçen sezon Nantes'dan 20 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yolunu tutan Nathan Zeze için sarı-kırmızılılar kapıyı çaldı. Avrupa'dan da talipleri bulunan 21 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunuldu.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 21 yaşındaki futbolcu ile hem +4'lük kontenjanı kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar hem de gelecek için bir adım atacak. Sözleşmeye zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da koyacak olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un da 1.90'lık futbolcuyu takımında görmek istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, kiralanması için resmi teklifte bulundu ve NEOM SC'nin yanıtını beklemeye başladı.

KAVUKCU İLGİLENİYOR

Nathan Zeze transferi ile Abdullah Kavukcu ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'tan gelen "Alalım" raporu sonrasında Başkan Dursun Özbek ile görüşen Kavukcu, NEOM SC ile temaslara başladı. Kısa süre içerisinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
G.Saray'dan Neres bombası!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası! 16 ilde operasyon, 72 şüpheli yakalandı, 687 kişi mercek altında
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç 09:21
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47