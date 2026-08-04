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Haberler Beşiktaş Hradec Kralove-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hradec Kralove-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, "Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Şifresiz yayınlanacak mı?" ve "Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 08:59
Hradec Kralove-Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş turu geçerse veya elenirse rakibi kim olacak? İşte tarihi maça dair tüm detaylar... Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Çekya'nın Hradec Kralove ekibine konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverler kritik mücadelenin yayın bilgilerini ve temsilcimizin muhtemel rakiplerini merakla araştırıyor.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'daki Malšovická Aréna'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş maçı ise 13 Ağustos 2026 Perşembe (Tüpraş Stadyumu) günü oynanacak.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki eleme maçlarının yayın hakları kapsamında karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA tarafında çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:

Beşiktaş Turu Geçerse (UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu)

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi elemesi durumunda Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Play-off karşılaşmaları 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş Elenirse (UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu)

Temsilcimiz Hradec Kralove'ye elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu senaryoda rakip, Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan) eşleşmesinin kazananı olacak.

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