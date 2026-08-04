CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Uçağı ne zaman?

Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Uçağı ne zaman?

Trabzonspor'un transfer gündemindeki dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile ilgili iddialar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavililerin Mısırlı futbolcuya yıllık 17 milyon euro maaş ve performans bonuslarını içeren teklif sunduğu öne sürülürken, taraftarlar "Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor?" ve "Uçağı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte transferde son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 08:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 08:45
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Uçağı ne zaman?

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. İddialara göre Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar içeren cazip bir teklif sundu. Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Peki Salah'ın uçağı ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler...

TRABZONSPOR'DAN SALAH'A DEV TEKLİF: YILLIK 17 MİLYON EURO!

Bordo-mavili yönetimin, Mısırlı yıldız futbolcuya yıllık 17 milyon euro net maaş ve başarıya dayalı bonuslar içeren cazip bir teklif sunduğu öğrenildi. Trabzonspor bu tarihi operasyonda devasa maliyeti sponsor desteğiyle çözecek. Kulüp yönetiminin bazı uluslararası ve yerli dev firmalarla anlaşma sağlayarak gerekli kaynağı hazır ettiği, Salah'ın maliyetinin büyük bir kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

TRABZONSPOR'DAN MOHAMED SALAH HAMLESİ

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, Mohamed Salah'ın temsilcisiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların mali şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilirken, transfer sürecinin son detaylarının görüşüldüğü belirtildi. Henüz Trabzonspor Kulübü veya Mohamed Salah cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SALAH TRABZONSPOR'A NE ZAMAN GELİYOR?

Transferin resmi olarak tamamlanmasının ardından Mohamed Salah'ın sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Ancak şu an itibarıyla oyuncunun geliş tarihi veya özel uçak programına ilişkin kulüp tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Resmi açıklamanın ardından Salah'ın geliş programı ve imza törenine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

SALAH'IN UÇAĞI NE ZAMAN?

Sosyal medyada Salah'ın özel uçakla Trabzon'a geleceğine yönelik paylaşımlar yapılırken, oyuncunun uçuş saati veya tarihiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Transferin resmiyet kazanmasının ardından bordo-mavili kulübün geliş programını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ

33 yaşındaki Mohamed Salah, kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. Hızı, golcülüğü ve asist katkısıyla dünyanın en önemli hücum oyuncuları arasında gösterilen Mısırlı yıldız, bugüne kadar çok sayıda lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve bireysel ödül kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Neres bombası!
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: TSK'da terfi ve atamalar masada! Deniz ve havada iki farklı senaryo
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! 00:47
Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! 00:47