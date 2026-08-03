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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Galatasaray'ın NEOM SC formasını terleten Nathan Zeze'yi gündemine aldığı aktarılmıştı. Futbolcunun sarı-kırmızılılara transferi bir hayli merak konusu haline gelirken Fransız futbolcu yıldız isimle ilgili Cimbom'u üzen haberi paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 20:51
Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer gündeminde vites artırdı.

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Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir takım kuracağız ve gereken hamleleri yapacağız." demesi üzerine sarı-kırmızılılarda gözler, yapılacak takviyelere çevrildi.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Victor Nelsson'un takımdan gönderilmek istenmesi sonrası bir stoper transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme, NEOM SC forması giyen Nathan Zeze gelmişti.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddia edilen Fransız oyuncu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Suudi yöneticilere detayları açıklanmayan bir teklif iletti.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Haberde, 21 yaşındaki savunmacı için yapılan bu teklifin reddedildiği ifade edildi.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Geçtiğimiz sezon Nantes'tan 20 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olan Fransız stoperin, çok sayıda Avrupa kulübünün takibinde olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon NEOM SC formasıyla 32 maçta görev alan Zeze, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'a transferde Zeze şoku! Yapılan teklife...

Suudi ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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