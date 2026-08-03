SEZON PERFORMANSI Geride bıraktığımız sezon NEOM SC formasıyla 32 maçta görev alan Zeze, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Suudi ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.