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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham Gonzalo Garcia'yı resmen transfer etti!

Fulham Gonzalo Garcia'yı resmen transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 00:44
Fulham Gonzalo Garcia'yı resmen transfer etti!

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Fulham, geçtiğimiz sezon Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia'yı transfer ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncu ile beş yıllık bir sözleşme imzalandığı ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Kulüp televizyonuna konuşan genç golcü, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok heyecanlıyım" dedi.

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