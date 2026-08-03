Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Benfica'dan Vangelis Pavlidis için devreye girdiği öğrenildi. A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler futbolcu için uygun şartların oluşması halinde Benfica'ya resmi teklif yapacak.

VAGELIS PAVLIDIS KİMDİR?

27 yaşındaki santrfor Vangelis Pavlidis, futbola ülkesinin Bebides 2000 takımında başladı. Ardından Bochum altyapısının yolunu tuttu. Bochum'un ardından Borussia Dortmund'un 2. takımında forma terletti.

Futbolcu Almanya macerasının ardından Hollanda'nın Willem II ve AZ Alkmaar takımlarında top koşturdu. Özellikle 2024 sezonunda gösterdiği performansla Portekiz devlerinden Benfica'nın yolunu tuttu.

Futbolcu ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nın da güncel oyuncusu.