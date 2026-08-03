CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Pavlidis hamlesi!

Fenerbahçe'den transferde Pavlidis hamlesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Benfica formasını terleten Yunan golcü Vangelis Pavlidis için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 20:36
Fenerbahçe'den transferde Pavlidis hamlesi!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Benfica'dan Vangelis Pavlidis için devreye girdiği öğrenildi. A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler futbolcu için uygun şartların oluşması halinde Benfica'ya resmi teklif yapacak.

VAGELIS PAVLIDIS KİMDİR?

27 yaşındaki santrfor Vangelis Pavlidis, futbola ülkesinin Bebides 2000 takımında başladı. Ardından Bochum altyapısının yolunu tuttu. Bochum'un ardından Borussia Dortmund'un 2. takımında forma terletti.

Futbolcu Almanya macerasının ardından Hollanda'nın Willem II ve AZ Alkmaar takımlarında top koşturdu. Özellikle 2024 sezonunda gösterdiği performansla Portekiz devlerinden Benfica'nın yolunu tuttu.

Futbolcu ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nın da güncel oyuncusu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek: Baş şüpheli İsrail.... FETÖ'den MOSSAD'a yardım ve yataklık
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri hazırlıklara başladı Potanın Perileri hazırlıklara başladı 20:10
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 19:49
F. Karagümrük'ten Dorukhan Toköz sürprizi! F. Karagümrük'ten Dorukhan Toköz sürprizi! 19:11
Adem Yeşilyurt bombası! Adem Yeşilyurt bombası! 15:32
G.Saray Voleybol Takımı Micah Ma'yı kadrosuna kattı! G.Saray Voleybol Takımı Micah Ma'yı kadrosuna kattı! 15:28
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 15:16
Daha Eski
Trossard ilk antrenmanına çıktı Trossard ilk antrenmanına çıktı 15:11
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! 14:24
Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! 14:09
Süper Lig’de yeni sezon Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanacak Süper Lig’de yeni sezon Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanacak 13:20
Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları açıklandı! Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları açıklandı! 12:37
Aslan kükreyemedi Aslan kükreyemedi 11:58