Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündeminde yer alan Marcus Rashford ile ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandıran haberi İngilizler duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 19:49
Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Kanarya bu turda ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajı ile turu geçen taraf oldu.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bir üst turda Devler Ligi yolunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak.
Kadıköy'de oynanacak olan ilk maç öncesi sarı-lacivertlilerde maçın hazırlıkları yoğun bir tempoda sürüyor.
Kanarya rakibini mağlup ederek uzun yıllardır hasret kaldığı Devler Ligi'ne katılabilmek adına hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'de saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford ile ilgili flaş haberi İngilizler duyurdu.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marcus Rashford'un transferi için dev bir bütçe ayırdı.
Haberin devamında futbolcunun İngiltere ile Dünya Kupası'nda yaşadığı 3. lük başarısının ardından geleceği hakkında hızlı bir karar vereceği vurgulandı. Ayrıca yer alan haberde Kanarya'nın sol kanat transferi konusunda Rafael Leao ile de görüştüğü fakat şimdiye kadar herhangi bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.