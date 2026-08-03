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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündeminde yer alan Marcus Rashford ile ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandıran haberi İngilizler duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 19:49
Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

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Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Kanarya bu turda ilk maçta sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajı ile turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

İsmail Kartal'ın öğrencileri bir üst turda Devler Ligi yolunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Kadıköy'de oynanacak olan ilk maç öncesi sarı-lacivertlilerde maçın hazırlıkları yoğun bir tempoda sürüyor.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Kanarya rakibini mağlup ederek uzun yıllardır hasret kaldığı Devler Ligi'ne katılabilmek adına hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'de saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Sarı-lacivertlilerin son olarak transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford ile ilgili flaş haberi İngilizler duyurdu.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marcus Rashford'un transferi için dev bir bütçe ayırdı.

Fenerbahçe Marcus Rasford transferi için kesenin ağzını açtı!

Haberin devamında futbolcunun İngiltere ile Dünya Kupası'nda yaşadığı 3. lük başarısının ardından geleceği hakkında hızlı bir karar vereceği vurgulandı. Ayrıca yer alan haberde Kanarya'nın sol kanat transferi konusunda Rafael Leao ile de görüştüğü fakat şimdiye kadar herhangi bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

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