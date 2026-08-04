Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında çarpıcı yorum! "Fiyasko olabileceğini düşünüyorum"
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı ve 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin performansını birçok açıdan ele alan Tüzemen, takımın eksiklerine yönelik çarpıcı yorumlar yaptı. Tecrübeli yorumcu, özellikle Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri hakkında sert eleştirilerde bulunarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 12:07
Tüzemen ayrıca "Okan Buruk, 4 yıldır şampiyonluk yaşıyor ama bir türlü orta sahayı zenginleştiremedi. Sara, Lemina ve Torreira, pamuklara sarılmalı. Rennes karşısında Sara ve Torreira yine ön plana çıkan oyunculardı. Bu nasıl bir transfer politikasıdır anlayamadım. Midtsjö, Ndombele, Kerem Demirbay, Mata, orta alandan geçti ama sonları hep gönderilmek oldu. İlkay Gündoğan emekli futbolcu gibi oynuyor. Nhaga'yı beğendim, rakibe vücut çalımı atıyor, top kazanıyor, dar alanda kolay çalım atıyor."
"Erken konuşmayalım ama Lesley Ugochukwu transferinin de fiyasko olabileceğini düşünüyorum. Fransız oyuncunun göze batan hiçbir özelliği yok. Kim nasıl izlemiş, neye dayanarak transfer etmiş şaşırıyorum. Orta sahaya katkı yapabilecek bir oyuncu değil." ifadelerini kullandı.
ABDÜLKERİM OLDUKÇA AĞIR!
"G.Saray taraftarı maç boyu, "Sabrımız taşıyor, transferler nerede" diye tempo tuttu. O taraftarlara soruyorum, siz değil miydiniz, "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor… Taraftar çıldırdı, Osimhen'i al başkan" diyen? G.Saray'da gol krallığı yaşayan iki yıldızı da Dursun Özbek aldı. Bu öfke, bu tepki, bu sabırsızlık neden? Sabırlı olmak lazım. Transfer konusunda G.Saray'ın öncelikle sol stoper alması gerekir. 3 hazırlık maçının ikisinde sahaya kaptan çıkan Abdülkerim, gereksiz iki tane penaltı yaptı. Ağır ve hızlı değil."
OKAN HOCAYA HESAP SORMALI!
"Divan toplantılarında gerçekten çok sert eleştiriler oluyor. Bu eleştirenlere bir önerim var… Bir araya gelin, yapın bir kadro ve yönetime talip olun. G.Saray ekonomik sorun yaşamıyor, tesisleşme konusunda hızla büyüyor ama bir türlü yapılan güzel işlere rağmen divana gelenler mutlu olmuyor. Sadece konuşanlar arasında Can Çobanoğlu bana göre haklıydı. Geçen sene 350 milyonluk kadro daha erken şampiyon olmalıydı. Hatta ben bu sözümü Serbest Kürsü'de ifade ettim. Eğer Osimhen son haftalarda sahne almasaydı G.Saray sıkıntı yaşayabilirdi."
"Bence Sayın Başkan Dursun Özbek, bu söyleme tepki koyacağına Okan hocaya 'Neden bu hale geldik' diye hesap sormalı. Net söylüyorum, 1-Barış sağ kanatta oynamalı. 2-Sol stopere acilen ihtiyaç var. 3-Lesley ile bu orta saha olmaz. Daha kaliteli bir isim almalı. Hatta Nhaga bile Lesley'in çok önünde. 4-Osimhen'in arkasına acilen santrfor alınmalı. 5-Sallai'den bu sene sağ bek yaratılmamalı. Ayrıca Barış'ı satıp Leao'yu almak akılcı bir transfer olmaz. Milan'dan ayrılacak Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün teklif götürmemesi bir tesadüf mü? Juventus'tan ayrılan Vlahovic'e hiçbir İtalyan kulübünün talepte bulunmaması bir tesadüf mü? Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam. Çünkü Barış, Galatasaray'ın cesur yüreği."
OSIMHEN İSTEMİYOR!
"16 Temmuz'da Okan Buruk verdiği bir röportajda Osimhen için "Kaptanlarımızdan biri olacak" dedi. Yani 'Kaptanımız olacak' demedi. Rennes maçında iki kez kaptanlık Osimhen'e verildi. İlkinde Yunus'a, sonra da bandı Barış'a taktı. Osimhen, "Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım" demiş. Benim önerim, Osimhen birinci kaptan olmayacaksa Davinson Sanchez olmalı. 'El Patron' lakaplı oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Yönetim ve Okan hoca bu önerimi düşünsün."
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