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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak bakan genç savunmacı için Premier Lig'den gelecek teklifler belirleyici olurken, Newcastle United'ın transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 11:27
Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yıldız futbolcunun takımda kalmak ve Galatasaray'a olan borcunu ödemek istediğini belirtirken, Singo'nun kariyeriyle ilgili kararını Premier Lig'den gelecek tekliflere göre vereceği öğrenildi.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Geçtiğimiz sezon Monaco'dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Singo, sarı-kırmızılı formayla henüz beklenen seviyeye ulaşamasa da Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Fildişi Sahilli oyuncunun istediği seviyede bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray'da yoluna devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Singo için harekete geçtiği öne sürüldü.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

İngiliz temsilcisinin transfer sürecinde ilk olarak oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başlayacağı aktarıldı.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

G.SARAY'IN TRANSFER KARARI

Galatasaray yönetimi ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmiyor.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Sarı-kırmızılıların, Singo için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve ancak bu seviyenin üzerindeki bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakacağı öğrenildi.

Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde

Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol kaydetti.

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