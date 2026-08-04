Wilfried Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak bakan genç savunmacı için Premier Lig'den gelecek teklifler belirleyici olurken, Newcastle United'ın transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 11:27
Fildişi Sahilli oyuncunun istediği seviyede bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray'da yoluna devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Singo için harekete geçtiği öne sürüldü.
İngiliz temsilcisinin transfer sürecinde ilk olarak oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başlayacağı aktarıldı.
G.SARAY'IN TRANSFER KARARI
Galatasaray yönetimi ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmiyor.
Sarı-kırmızılıların, Singo için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve ancak bu seviyenin üzerindeki bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol kaydetti.
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