G.SARAY'IN TRANSFER KARARI Galatasaray yönetimi ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmiyor.

Sarı-kırmızılıların, Singo için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve ancak bu seviyenin üzerindeki bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakacağı öğrenildi.