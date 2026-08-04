Galatasaray'dan transferde David Neres bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Brezilyalı yıldız David Neres'i gündemine aldığı öğrenildi. Bu transferdeki Noa Lang detayı ise gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Gündeme gelen son isim ise Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Brezilyalı David Neres oldu. İtalya'dan ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray yönetiminin harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
NOA LANG TAKTİĞİ
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Çizme'ye giderek temaslarda bulunacak.
Napoli'nin Brezilyalı oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Galatasaray ise tıpkı Noa Lang transferinde olduğu gibi Napoli'ye zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte bir kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin kadrosunda düşünmediği Neres'i öncelikli olarak satmak istediği, bunu başaramazsa kiralama önerisine kapıyı açacağı belirtildi.
TAMAMEN İYİLEŞTİ
Geçen sezon ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği için son haftaları kaçıran David Neres'in tamamen iyileştiği öğrenildi. Yaz dönemini diğer oyunculara oranla daha fazla çalışarak geçiren Brezilyalı futbolcu eksiğini kapatmaya çalıştı.
Yine de transferin gerçekleşme durumuna karşın G.Saray'ın İtalyan ekibinden sağlık raporu talep edeceği öğrenildi.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 25 resmi maça çıkabilen Brezilyalı futbolcu toplamda 10 skor katkısında bulundu. 6 gol kaydeden Neres, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı. 29 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında Benfica'dan 28 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.
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