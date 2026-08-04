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Haberler Süper Lig Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin verilmesi geleneğini bu yıl da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılacak. TFF'den yapılan açıklamada; Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve futbol insanı olarak büyük hizmetlerde bulunan efsane isimlerin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Türk futbolunun beyefendisi ve taktik dehası olarak anılan Adnan Süvari, 2026-2027 sezonu boyunca tüm Süper Lig maçlarında saygıyla anılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 11:17
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926 yılında Aydın'da dünyaya gelen Adnan Süvari, Türk futbol tarihinin en önemli ve vizyoner teknik adamlarından biridir. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Süvari, özellikle Göztepe ile özdeşleşmiştir.

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Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

GÖZTEPE İLE AVRUPA DESTANI

Adnan Süvari, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Göztepe'nin başında sergilediği performansla "Anadolu İhtilali"nin mimarlarından biri olmuştur. İzmir ekibiyle:

2 Türkiye Kupası (1968-1969, 1969-1970)

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1970) kazanmıştır.

Ayrıca Göztepe'yi Avrupa kupalarında yarı finale (Fuar Şehirleri Kupası - 1969) taşıyarak Türk futbol tarihinde bir kulübün Avrupa'da ulaştığı ilk en büyük başarıya imza atmıştır.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

A Millî Futbol Takımımızı da çalıştıran efsane teknik adam, 1966 yılında Moskova'da SSCB'ye karşı alınan 2-0'lık tarihi zaferde ay-yıldızlı ekibin başındaki isimdi.

Vizyonu, disiplini ve centilmenliğiyle Türk spor kamuoyunun takdirini toplayan Adnan Süvari, 6 Haziran 1991 tarihinde Antalya'da aramızdan ayrılmıştır.

Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari hangi takımları çalıştırdı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin verilmesi geleneğini bu yıl da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılacak.

TFF'den yapılan açıklamada; Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve futbol insanı olarak büyük hizmetlerde bulunan efsane isimlerin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Türk futbolunun beyefendisi ve taktik dehası olarak anılan Adnan Süvari, 2026-2027 sezonu boyunca tüm Süper Lig maçlarında saygıyla anılacak.

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