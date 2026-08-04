Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarına Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimlerin verilmesi geleneğini bu yıl da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Sezonu "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılacak. TFF'den yapılan açıklamada; Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve futbol insanı olarak büyük hizmetlerde bulunan efsane isimlerin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Türk futbolunun beyefendisi ve taktik dehası olarak anılan Adnan Süvari, 2026-2027 sezonu boyunca tüm Süper Lig maçlarında saygıyla anılacak.