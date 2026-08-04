CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sturm Graz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi yolundaki kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Şifresiz yayınlanacak mı?" ve "Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 09:57
Fenerbahçe-Sturm Graz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede avantajlı bir skor alarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sturm Graz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı saat 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FB-STURM GRAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesinin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayıncı kuruluşun duyurusu sonrasında karşılaşmanın şifresiz ya da şifreli yayın bilgisi belli olacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi, UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak.

Play-off turunu da geçmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Neres bombası!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası! 16 ilde operasyon, 72 şüpheli yakalandı, 687 kişi mercek altında
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç 09:21
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47