UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede avantajlı bir skor alarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sturm Graz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı saat 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FB-STURM GRAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesinin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayıncı kuruluşun duyurusu sonrasında karşılaşmanın şifresiz ya da şifreli yayın bilgisi belli olacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi, UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak.

Play-off turunu da geçmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek.