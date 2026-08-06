Fenerbahçe ara vermeden Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Sturm Graz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.