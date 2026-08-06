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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ara vermeden Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe ara vermeden Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 16:10
Fenerbahçe ara vermeden Sturm Graz ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Sturm Graz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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