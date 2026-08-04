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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın transfer gündemine son olarak Chelsea'den sürpriz bir isim geldi. Bu transferde son sözü teknik direktör İsmail Kartal'ın söyleyeceği bilgisi var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nicolas Jackson ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor...

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Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Takvim'im haberine göre; sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin'in menajerlerin önerdiği Senegalli forvet için teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yapacağı ve bu ikili arasındaki zirveden çıkacak sonuca göre 25 yaşındaki golcü için İngiliz ekibine kiralama teklifi yapılabileceği de gelen haberler arasında.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

İngiliz ekibinin 25 yaşındaki yıldız için gelen kiralama tekliflerine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği de gelen haberler arasında.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Senegalli futbolcu Alman ekibiyle 34 maça çıktı.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Jackson, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Chelsea'nin elindeki forvet fazlalığı nedeniyle yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcunun Maviler ile olan kontratı 2033'te sona erecek.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nicolas Jackson hücumda çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Senegalli yıldız asıl görev bölgesi olan santrfor dışında sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada forma terletebiliyor.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI

Nicolas Jackson kariyerinde önemli kupalara sahip. Futbolcu Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazandı.

Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme

Senegalli yıldız Chelsea forması ile de UEFA Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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