Chelsea'nin dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme
Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın transfer gündemine son olarak Chelsea'den sürpriz bir isim geldi. Bu transferde son sözü teknik direktör İsmail Kartal'ın söyleyeceği bilgisi var. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Senegalli futbolcu Alman ekibiyle 34 maça çıktı.
Jackson, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Chelsea'nin elindeki forvet fazlalığı nedeniyle yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcunun Maviler ile olan kontratı 2033'te sona erecek.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nicolas Jackson hücumda çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.
Senegalli yıldız asıl görev bölgesi olan santrfor dışında sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada forma terletebiliyor.
ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI
Nicolas Jackson kariyerinde önemli kupalara sahip. Futbolcu Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazandı.
Senegalli yıldız Chelsea forması ile de UEFA Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
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