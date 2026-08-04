Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız Endrick için sarı-lacivertlilerin adı Avrupa'daki adaylar arasında gösterildi. Yıldız futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile görüşme yapacağı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 10:08
Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve teknik direktör Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almadığı öne sürülen Endrick'in menajeri, genç oyuncusu için Avrupa'da yeni bir adres arıyor.
Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvet, Fransa ekibinde sergilediği performansla dikkat çekmişti.
Ancak Endrick'in menajerinin, oyuncusunun kiralık olarak gideceği kulüpte düzenli forma garantisi talep edeceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin ise böyle bir şart karşısında transfere temkinli yaklaşması bekleniyor.
R. MADRID'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Henüz çok genç yaşta büyük umutlarla Real Madrid kadrosuna katılan Endrick, şu ana kadar kendisinden beklenen çıkışı tam anlamıyla gerçekleştiremedi.
Brezilyalı oyuncunun kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmek istediği ifade ediliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.