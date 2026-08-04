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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız Endrick için sarı-lacivertlilerin adı Avrupa'daki adaylar arasında gösterildi. Yıldız futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile görüşme yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 10:08
Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Aziz Yıldırım'ın santrfor transferiyle ilgili açıklamalarının ardından harekete geçen yönetim, sürpriz bir ismi daha transfer listesine ekledi.

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Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Brezilyalı yıldız Endrick geldi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasına yaklaşık bir ay kala menajerler de kulüplerle temaslarını artırdı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve teknik direktör Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almadığı öne sürülen Endrick'in menajeri, genç oyuncusu için Avrupa'da yeni bir adres arıyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvet, Fransa ekibinde sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Ancak Endrick'in menajerinin, oyuncusunun kiralık olarak gideceği kulüpte düzenli forma garantisi talep edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

Fenerbahçe'nin ise böyle bir şart karşısında transfere temkinli yaklaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...

R. MADRID'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Henüz çok genç yaşta büyük umutlarla Real Madrid kadrosuna katılan Endrick, şu ana kadar kendisinden beklenen çıkışı tam anlamıyla gerçekleştiremedi.

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