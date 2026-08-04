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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Fenerbahçe'de transferde öneli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak sol bek transferinde kadrosuna Ryan Sessegnon'u katabilir. Bu transferin takımdaki o iki yıldıza bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan sar-lacivertlilerde yeni sezon planlamaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Archie Brown'a Avrupa'dan talipler var.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Özellikle İngiltere ve İspanya'dan genç sol beki üç takım takip ediyor.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Nathan Ake transferi sonrasında sol bekte değerlendirmek istenen Jayden Oosterwolde'nin menajeri de Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer kulüple görüşüyor.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Hollandalı oyuncunun da kulübün mali durumdan dolayı Archie gibi ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Sarı-lacivertli yönetim de teknik heyetle yaptığı toplantı sonrasında yol haritasını belirledi.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

İki oyuncunun da ayrılması halinde bu bölgeye önemli bir takviye yapılacak ve teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek için düşündüğü ilk ismin Fulham forması giyen Ryan Sessegnon olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Ada ekibiyle önümüzdeki günlerde temas kurulacak.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!

Archie Brown veya Jayden Oosterwolde ikilisinden birinin ayrılması halinde iş resmiyete dökülecek.

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