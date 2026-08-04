Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz sol bek!
Fenerbahçe'de transferde öneli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak sol bek transferinde kadrosuna Ryan Sessegnon'u katabilir. Bu transferin takımdaki o iki yıldıza bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Özellikle İngiltere ve İspanya'dan genç sol beki üç takım takip ediyor.
Nathan Ake transferi sonrasında sol bekte değerlendirmek istenen Jayden Oosterwolde'nin menajeri de Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer kulüple görüşüyor.
Hollandalı oyuncunun da kulübün mali durumdan dolayı Archie gibi ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
Sarı-lacivertli yönetim de teknik heyetle yaptığı toplantı sonrasında yol haritasını belirledi.
İki oyuncunun da ayrılması halinde bu bölgeye önemli bir takviye yapılacak ve teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek için düşündüğü ilk ismin Fulham forması giyen Ryan Sessegnon olduğu ortaya çıktı.
Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Ada ekibiyle önümüzdeki günlerde temas kurulacak.
Archie Brown veya Jayden Oosterwolde ikilisinden birinin ayrılması halinde iş resmiyete dökülecek.
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