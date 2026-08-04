Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Leipzig formasını terleten El Chadaille Bitshiabu, Cimbom'a önerildi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Genç savunma oyuncusu, teknik heyet tarafından değerlendirilmeye alındı.
Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
21 yaşındaki futbolcunun, Leipzig ile 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.
El Chadaille Bitshiabu, geride kalan sezonda Leipzig forması altında 14 resmi maçta süre aldı.
746 dakika süre alan Fransız stoper, ülkesinin U20 takımında da bir kere süre almıştı.
PSG altyapısından çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 23/24 sezonunun başında Bundesliga ekibine 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Bundesliga'daki 3 sezonunda toplam 38 maça çıkan Bitshiabu, 1810 dakika süre aldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.