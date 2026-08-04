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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Leipzig formasını terleten El Chadaille Bitshiabu, Cimbom'a önerildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper arayışlarına devam ediyor.

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Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Sarı-kırmızılı ekibe, menajerler aracılığıyla yeni bir isim önerildi.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Takvim'in haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Genç savunma oyuncusu, teknik heyet tarafından değerlendirilmeye alındı.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

21 yaşındaki futbolcunun, Leipzig ile 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

El Chadaille Bitshiabu, geride kalan sezonda Leipzig forması altında 14 resmi maçta süre aldı.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

746 dakika süre alan Fransız stoper, ülkesinin U20 takımında da bir kere süre almıştı.

Galatasaray'a dev gibi stoper! Transferde sürpriz öneri

PSG altyapısından çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 23/24 sezonunun başında Bundesliga ekibine 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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